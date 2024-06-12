"Зелено-белые" решили не переплачивать за северомакедонца Яни Атанасова, а искать усиление на внутренней арене.

Карпаты отказались от идеи подписания полузащитника Краковии и сборной Северной Македонии Яни Атанасова, сообщает Sport.ua.

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По информации источника, на пути трансфера стала высокая стоимость балканца, которую польский клуб не хочет снижать.

К слову, Атанасов перешел в Краковию из Хайдука за 420 тысяч евро. Transfermarkt оценивает его стоимость в 800 тысяч евро. СМИ писали об участии в переговорах Евгения Коноплянки, который ранее выступал вместе с 24-летним хавбеком, а нынче пробует себя в роли агента.

Также сообщалось, что главный тренер Карпат требовал от руководства до 9 июня подписать Атанасово. Очевидно после встречи с боссами клуба 10 июня вопрос о трансфере был снят с повестки дня.

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