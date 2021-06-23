Участие львовских Карпат во Второй лиге в сезоне 2021/22 остается под большим вопросом.

Львовские Карпаты, совладельцем которых является Олег Смалийчук, не собираются участвовать в новом розыгрыше Второй лиги, сообщает Tribuna.

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Интересно, что в предварительном списке участников Второй лиги указан другой клуб под названием "Карпаты Львов". Как сообщается, спортивным директором является бывший голкипер Карпат Андрей Тлумак, а сам клуб еще недавно находился в статусе любителей. Основателем этого клуба является предприятие "Западный Буг".

Также, в предыдущем перечне участников указаны Карпаты Галич, которые ранее связывали с Олегом Смалийчук. Впрочем, по информации Tribuna, Карпаты Галич и Карпаты Львов пока не планируют объединяться в один клуб.

Отметим, что сегодня, 23 июня, состав участников должен утвердить аттестационная комиссия ПФЛ. Завтра, 24 июня, на конференции ПФЛ должен быть озвучен окончательный список участников Второй лиги.

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