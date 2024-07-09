Карпаты не подпишут полузащитника Игоря Когута из-за неприятия фанатов, сообщает SportArena.

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По информации источника, причиной стали старые посты Игоря в соцсетях. Летом 2015 года он писал, что его "бесит этот западный футбол", называл "бендерами" жителей западной Украины и критиковал судей.

Напомним, Когут выступал за СК Днепр-1 с 2017 года, провел за клуб 150 матчей, в которых отметился 26 голами и 18 ассистами. Его контракт с клубом завершился в конце июня 2024 года. Тransfermarkt оценивает игрока в 500 тысяч евро.

К слову, по итогам прошлого сезона Карпаты повысились в классе и теперь будут играть в УПЛ.

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