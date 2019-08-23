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Карпаты отдали в аренду двух футболистов

14:04 113 Читати українською
Карпаты отдали в аренду двух футболистов
Игорь Карпенко / Карпаты

Карпаты решили отдать в аренду двух молодых футболистов – Андрея Ременюка и Игоря Карпенко.

Нападающий Карпат Игорь Карпенко перешел на правах аренды в Волынь, а Андрей Ременюк – в Калуш, сообщает официальный сайт львовской команды. Срок арендных сделок не разглашается.

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Заметим, что 21-летний Карпенко в текущем сезоне полностью сыграл 3 матча в УПЛ, результативными действиями не отличался.

Зато вингер Андрей Ременюк сыграл в этом розыгрыше УПЛ лишь 7 минут в поединке против Динамо.

Заметим, что после 4 туров чемпионата Украины Карпаты занимают 8 место в турнирной таблице, имея в активе 4 зачетных пункта.

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Теги
Трансферы Андрей Ременюк Андрей Ременюк Волынь Волынь Трансферы чемпионата Украины Калуш Калуш Игорь Карпенко Игорь Карпенко Карпаты Карпаты
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