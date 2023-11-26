"Львы" планируют как можно лучше подготовиться к борьбе за выход в элиту украинского футбола.

Накануне завершился первый круг во втором по силе дивизионе – Карпаты ушли на зимнюю паузу в статусе лидера группы А Первой лиги.

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По сообщению Sport.ua, отпуск в лагере "зелено-белых" продлится до 22 января. В этот день команда снова соберется во Львове, где начнет подготовку к весеннему отрезку сезона.

Часть зимней подготовки "львы" планируют провести в Испании, однако у команды может возникнуть проблема с получением разрешения на выезд – ранее проводить сборы за пределами страны разрешали только клубам УПЛ.

Напомним, кроме Карпат бороться за выход в УПЛ во втором круге будут: Агробизнес, Виктория, Эпицентр, Ингулец, Левый берег, ФСК Мариуполь, Нива Бузова, Полтава и Прикарпатье.

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