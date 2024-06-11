– Действительно ли Карпаты решили продолжить сотрудничество с Мироном Маркевичем?

– А почему должны были не продолжить? Человек вывел команду в Премьер-лигу. Конечно, продолжаем.

– Была информация в прессе, что может прийти...

– Ну, была информация, вы же видите, сколько такой информации есть лишней и ложной. Кто-то где-то что-то услышал, а потом пишут.

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Мирон Богданович остается главным тренером Карпат. Все. Он работает, планирует сборы, спарринги. Можете к нему обращаться – он вам расскажет все детали по подготовке команды к сезону в Премьер-лиге.

– Как руководство оценивает работу Мирона Богдановича по итогам прошлого сезона?

– Это провокационный вопрос. Мирон Богданович вывел команду в Премьер-лигу, он работает дальше в клубе.

– Правда ли, что в Карпаты переходит работать Андрей Русол?

– Когда будет официально, тогда сможем комментировать. На сегодня Андрея Русола нет [в клубе]. На сегодня.

– СМИ писали о масштабной перестройке Карпат этим летом, и что команду покинет едва ли не половина игроков.

– Перестройка и игроки – для этого у нас есть Мирон Богданович, он руководит этими процессами. Это вопрос к нему. Я не могу ответить, потому что до конца сам не понимаю, а Мирон Богданович сейчас в отпуске. Он, конечно, и в отпуске работает. Но это его парафия, – резюмировал Тлумак в комментарии Tribuna.

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