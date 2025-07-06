Львовский клуб объявил о завершении сотрудничества с полузащитником Олегом Очеретько.

У игрока завершился срок действия арендного соглашения с Карпатами. Очеретько возвращается в донецкий Шахтер, сообщает пресс-служба Карпат.

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"Спасибо Олегу за выступления в команде и желаем успехов в дальнейшей карьере", – говорится в сообщении львовского клуба.

Напомним, что Олег Очеретько провел прошлый сезон в Карпатах. Всего полузащитник сыграл 26 матчей за клуб, забил 2 гола и отдал одну результативную передачу. В июне игрок принимал участие на молодежном чемпионате Европы в составе сборной Украины.

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