Карпаты официально простились с открытием Евро-2025, которого забрал Шахтер
6 июля 13:08 - Читати українською
Львовский клуб объявил о завершении сотрудничества с полузащитником Олегом Очеретько.
У игрока завершился срок действия арендного соглашения с Карпатами. Очеретько возвращается в донецкий Шахтер, сообщает пресс-служба Карпат.
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"Спасибо Олегу за выступления в команде и желаем успехов в дальнейшей карьере", – говорится в сообщении львовского клуба.
Напомним, что Олег Очеретько провел прошлый сезон в Карпатах. Всего полузащитник сыграл 26 матчей за клуб, забил 2 гола и отдал одну результативную передачу. В июне игрок принимал участие на молодежном чемпионате Европы в составе сборной Украины.
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