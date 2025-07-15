Львовский клуб и 26-летний полузащитник расторгли контракт по взаимному согласию, сообщает пресс-служба Карпат.

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В прошлом сезоне хавбек провел 18 поединков за "зелено-белых", отметился одним голом и одной голевой передачей.

Напомним, что Максим Чех является воспитанником Шахтера. За основную команду провел 11 матчей и забил один гол. В составе "горняков" U-19 отмечался в матче против сверстников из Манчестер Сити во время Юношеской ЛЧ – да еще и с передачи Михаила Мудрика. Также полузащитник в составе сборной Украины U-20 под руководством Александра Петракова стал победителем Чемпионата мира-2019.

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