Александрия на своем официальном сайте сообщила, что 24-летний Владислав Бабогло перешел в Карпаты. Львовский клуб заплатит за футболиста 585 тысяч евро.

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Детали контракта не разглашаются. Transfermarkt указывает, что соглашение рассчитано на 3 года. Львовский клуб пока не сообщил о переходе новичка.

Бабогло выступал за Александрию с 2017 года, перейдя из одесского Черноморца. За это время сыграл 111 матчей, забил 6 голов и отдал 7 ассистов. Владислав на молодежном уровне защищал цвета сборной Украины (7 поединков, 1 гол), но в июне дебютировал в составе национальной команды Молдовы (2 матча и победный гол в ворота Польши).

После 5 туров Первой лиги Карпаты лидируют в группе А, набрав 13 очков. Столько же имеет Нива Бузова.

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