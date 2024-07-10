Защитник Владимир Адамюк стал еще одним игроком, который покинул СК Днепр-1 этим летом –Игрок присоединился к Карпатам.

Карпаты на официальном сайте сообщили о подписании Владимира Адамюка, который до этого выступал за СК Днепр-1.

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Клубы не разглашали детали сделки, но Transfermarkt информирует, что переход обошелся в 100 тысяч евро, а контракт рассчитан на 1 год.

К слову, Адамюк за всю свою карьеру выступал лишь в пределах Украины – Крымтеплица, Сталь Каменское, Днепр, Верес, Львов. Последние 4 года Владимир провел в составе СК Днепр-1 – 103 поединка, 9 голов и 9 ассистов.

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