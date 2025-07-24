Пресс-служба Карпат объявила о подписании 26-летнего вингера Портимоненсе Пауло Витора. Детали сделки не разглашаются.

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Витор является воспитанником бразильских клубов Васко да Гама и Флуминенсе. На протяжении карьеры он выступал в Испании за Альбасете, Марбелью и Вальядолид. В сезоне 2022/23 году вингер играл в аренде за Риу Аве, после чего вернулся в Бразилию, где выступал в составе Крузейро и Гремио Новуризонтино.

Прошлый сезон Пауло Витор провел в португальском Портимоненсе, был капитаном команды. Всего игрок сыграл 26 матчей за клуб второго португальского дивизиона, забил 9 голов и оформил два ассиста.

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