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Карпаты подписали бразильского нападающего – его клуб уже сообщил о трансфере

21:07 140 Читати українською
Карпаты подписали бразильского нападающего – его клуб уже сообщил о трансфере
Жоау Диогу (справа) / Фигейренсе

Львовские Карпаты продолжают комплектацию команду во время летнего трансферного окна.

20-летний нападающий бразильского Фигейренсе Жоау Диогу перешел во львовские Карпаты на правах аренды, сообщает официальный сайт бразильского клуба. Контракт рассчитан на один год.

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Диогу является выпускником академий Крузейро и Фигейренсе. Одним из главных плюсов молодого нападающего является его универсальность – он может сыграть как в центре нападения, так и на любом из флангов.

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В текущем сезоне в активе форварда Фигейренсе 8 матчей в бразильской Серии Б, в которых он отметился 2 голами.

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