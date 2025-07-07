Карпаты официально объявили об уходе форварда – он вскоре присоединится к новичку УПЛ
7 июля 18:08 - Читати українською
Карпаты продолжают очищать состав, готовясь к новым трансферам.
Львовский клуб официально попрощался с 20-летним центральным нападающим Вадимом Сидуном, сообщает пресс-служба Карпат.
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Отмечается, что форвард переходит в новичка УПЛ – Эпицентр.
К слову, за основную команду львов Вадим Сидун провел шесть матчей. В прошлом сезоне 2024/25 он выступал за тернопольскую Ниву в Первой лиге.
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