"Зелено-белые" приобрели трансферные права на 21-летнего футболиста у закарпатского Миная. Переход игрока состоится 1-го июля, сообщает официальный сайт Карпат.

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Львовяне не раскрывают финансовых деталей перехода, но ранее Футбол 24 сообщал, что Александр Кемкин подпишет контракт на три года. Кроме того, голкипером интересовались несколько зарубежных клубов, но предложение львовян было лучшим.

"До последнего тура Минай сохранял шансы остаться в УПЛ. В любом случае это был замечательный опыт. Пришло время делать шаг вперед. Именно поэтому я выбрал Карпаты. У меня были разные варианты продолжения карьеры, но я решил переехать во Львов. Надеюсь, что теперь буду радовать игрой болельщиков Карпат и мы сможем пробиться в еврокубки", – заявил Кемкин в комментарии пресс-службе "львов".

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