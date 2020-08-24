Карпаты официально назначили нового главного тренера – команду возглавил знаковый экс-игрок "львов"

Карпаты определились с наставником, который поведет молодую команду во Второй лиге.

Львовский клуб на своем официальном сайте объявил о назначении 50-летнего Любомира Вовчука. Контракт со специалистом рассчитан на один год.

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На протяжении последних недель Карпаты готовил к новому сезону Роман Гнатив. Впрочем, его новым местом работы станут Карпаты Галич-Бурштин, которые также будут играть во Второй лиге. Обе команды заявились в группу А третьего дивизиона Украины.

Отметим, что Вовчук отдал львовским Карпатам значительную часть своей карьеры игрока. С 1995 по 2002 годы он провел 194 матча в зелено-белой футболке, отличился 7 голами.

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