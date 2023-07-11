Очередной день межсезонья подарил несколько интересных спаррингов с участием наших клубов.

Летнее межсезонье, товарищеские матчи

Заря – Земплин (Словакия) – 2:1

Голы: Русин, 5, Антюх, 55 (пен.) – Жофчак, 30

Металлист – Карпаты – 1:3

Голы: Рязанцев, 36 – Подлепенец, 3, Игор Невеш, 43, Сидун, 59

Заря под руководством Ненада Лалатовича выиграла третий матч на сборах в Польше. Очередной жертвой луганцев стал середняк чемпионата Словакии – Земплин (Михаловце). Успех обеспечили точные удары экс-динамовцев Русина и Антюха.

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Мирон Маркевич с Карпатами противостоял почти родному Металлисту, хотя от прежнего уровня харьковчан остались только воспоминания. В следующем сезоне команды будут сражаться на уровне Первой лиги.

В спарринге сильнее оказались "львы". Недавно Карпаты усилились серьезным десантом бывших игроков Металлиста, и счет открыл как раз один из них – Евгений Пидлепенец. Рязанцев вернул статус-кво, но на голы Невеша и Сидуна ответа уже не последовало.

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