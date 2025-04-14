Галичане не смогли уговорить клуб из Петрово на выезд к себе в гости в формально домашнем матче. По информации журналиста Михаила Спиваковского, представители Ингульца заломили слишком высокую цену такого сервиса, поэтому Карпатам пришлось ехать через всю страну в Александрию. "Зелено-белые" не просто так опасались путешествия – за пределами Львова они не побеждали с октября.

Паламарчук отразил 6-й пенальти подряд и установил абсолютный рекорд УПЛ (ВИДЕО)

Впрочем, подопечные Владислава Лупашко сумели открыть счет уже на 5-й минуте усилиями Бабогла, которому удалось замкнуть подачу с углового. На 11-й же "львы" еще и пенальти заработали вследствие проникающей передачи Бруниньо на Костенко – Паламарчук сбил его. Бразилец пошел исполнять 11-метровый.

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Карпаты не сбавляли оборотов. На 20-й минуте Костенко с левого края штрафной попал в перекладину, а на 23-й замкнул кросс от Бруниньо (мимо дальней штанги). Ингулец мог наказать за расточительство на 38-й в результате подачи Бенедюка и удачной срезки, после которой Сад принял мяч перед Кинарейкиным – впрочем, перебросить его Валерию не удалось.

Команды отправились отдыхать при минимальном преимуществе львовян. Второй тайм оказался менее богатым на события – до 80-й минуты вспоминается только рывок Пидлепенца один на один с переброской Паламарчука, но Дыхтярук на линии ворот подстраховал голкипера. Ингулец огрызнулся кроссом Катрича, который едва не ушел за шиворот Кинарейкина – сфера попала в перекладину.

А затем Карпаты забили второй гол. Снова отличился Бабогло, который замкнул еще один навес с углового. 0:2! Вот только завершить матч спокойно гостям не удалось – Свистун на 89-й минуте выполнил кросс, неожиданно забросив мяч в дальнюю девятку. 1:2!

На большее петровцев не хватило. Финальный свисток зафиксировал первую с 10-го тура выездную победу Карпат!

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