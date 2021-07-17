Карпаты завершили подготовку к новому сезону победой над стрыйской Скалой. Читайте отчет о встрече на "Футбол 24".

Товарищеские матчи.

Карпаты – Скала – 3:1

Голы: Заставний, 2, Будник, 38, Гуменюк, 56 – Коблянский, ?

Карпаты уже на 2 минуте вышли вперед благодаря голу Владимира Заставного. Львовяне уверенно действовали в течение первого тайма, а Будник удвоил преимущество, забив свой третий гол в последних трех встречах.

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После перерыва "львы" забили в третий раз – быструю атаку точным ударом завершил Гуменюк. Скала сумела один мяч отыграть, но на большее гости не были способны.

Отметим, что Карпаты начнут сезон 31 июля матчем 2-го тура Второй лиги против Рубикона.

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