Карпаты подходили к встрече с Оболонью на фоне ужасной серии. Львовяне не выиграли ни одного из пяти матчей в сезоне УПЛ и вылетели из Кубка – причем среди обидчиков “львов” оказались два новичка УПЛ и Буковина. Ничья не устраивала подопечных Владислава Лупашко, учитывая четыре подряд “мировых” в чемпионате.

Гости настраивались только на победу. Настроились так, что вышли вперед уже на 5-й минуте – это Ломницкий срезал мяч в собственные ворота подачу Мирошниченко с углового. Автогол! 0:1.

Следующие 20 минут прошли при равной игре. Оболонь была даже активнее, ведя по ударам со счетом 2:0, однако действительно острых моментов не возникало. На 26-й же прозвучала воздушная тревога, но прямо перед ней Бруниньо успел нанести первый удар Карпат – бразилец подхватил мяч в центре, протащил его на 30 метров и вколотил в левую стойку!

После возобновления игры "львы" смогли провести еще один (Витор пробил совсем неточно). Забить второй гол галичане могли на 43-й минуте после вбрасывания с аута и подачи на дальнюю штангу – Краснопир и Костенко летели на замыкание, однако до мяча так и не добрались. Вот и вся опасность со стороны подопечных Владислава Лупашко в первом тайме.

Оболонь же нанесла 6 ударов до перерыва и едва не отыгралась. Так, после розыгрыша углового на 36-й минуте Ломницкий замыкал навес, пробив головой из-под Педрозы (Жан даже не прыгнул) – получилось высоковато. На 44-й же Суханов нанес фирменный удар с отскока метров с 30-ти, попав под перекладину. Львовян спас сейв Домчака.

Команды отправились отдыхать при минимальном преимуществе Карпат. Алексей Антоненко в раздевалке решил снять Ломницкого и Устименко, бросив в бой Приймака и Ильина, однако желаемого эффекта коуч "пивоваров" не добился. Моменты исчезли, а "львы" начали создавать все больше и больше.

Уже на 6-й минуте второго тайма забивать должен был Краснопир, который избежал офсайда и зацепился за лонбол на ход правым флангом. Игорь ворвался на правый край штрафной и пробил низом. Федоривский парировал, но дальнейший угловой таки вылился в гол – Бабогло перепрыгнул свежего Приймака и замкнул навес Мирошниченко. 0:2!

Приймак мог довести дело и до разгрома. На 75-й минуте Владислав проиграл Краснопиру забегание (хотя имел значительную фору) и проиграл борьбу, позволив выйти один на один. Нападающий убрал с пути Федоривского и пробил в почти пустые ворота – да еще и под перекладину – однако Дубко головой перевел мяч на угловой.

За несколько минут до этого Бруниньо перехватил пас Шевченко, качнул в штрафной двух защитников и нанес удар в левый нижний. Федоривский выполнил великолепный сейв, а на 85-й еще и парировал плотный выстрел Витора с правого края. На 89-й минуте Бруниньо влетел на левый, закрутив под дальнюю стойку – голкипер уже был бессилен, но мяч пролетел в сантиметрах от стойки.

Оболонь же за основное время второго тайма создала всего один момент. Ильин зашел в правую половину штрафной и покатил под удар Нестеренко, но его заблокировали. Отскок полетел в район левой стойки, откуда пробивал Теслюк – впрочем, попасть в ворота с метра помешал Полегенько.

Уже на 2-й компенсированной "пивовары" могли воспользоваться ошибкой Домчака на выходе при угловом. Чех подхватил мяч и пробил в пустые, где мяч остановил Бабогло. Максим оказался на подборе и пробил второй раз, однако теперь парировал Домчак. Чех успел нанести еще один выстрел, но и его накрыли.

Карпаты в принципе нервно завершили поединок. Впрочем, команде таки удалось избежать пропущенных голов. Финальный свисток зафиксировал победу подопечных Владислава Лупашко – первую в новом сезоне! Наконец-то.

