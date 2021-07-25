Карпаты объявили заявку на сезон – солидный состав для штурма Второй лиги
Львовские Карпаты определились с составом команды на новый розыгрыш чемпионата Украины среди клубов второй лиги.
В распоряжении тренерского штаба Андрея Тлумака 22 футболиста, среди которых три вратаря, семь защитников, семь полузащитников и пять нападающих, сообщает пресс-служба Карпат.
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Вратари: Максим Кучинский, Назар-Стефан Сасс, Иван Силецкий.
Защитники: Сергей Симинин, Валерий Болденков, Иван Лобай, Александр Маткобожик, Денис Притыковский, Александр Дударенко, Владимир Заставный.
Полузащитники: Андрей Ткачук, Амвросий Чачуа, Александр Ермаченко, Анатолий Титунин, Илья Повалий, Владислав Приймак, Денис Галенквов.
Нападающие: Денис Кожанов (капитан), Игорь Богач, Никита Чипак, Максим Гуменюк, Евгений Будник.
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