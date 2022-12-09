Карпаты объявили трансферные планы – четко определен приоритет в борьбе за УПЛ
Главный тренер "зелено-белых" Андрей Тлумак рассказал об амбициозных планах клуба на зимнем трансферном рынке.
"Сейчас Карпаты активно работают на трансферном рынке. Мы должны собрать тех игроков, которых хотим. Есть такая идея, чтобы вернуть наших львовских ребят, разъехавшихся по Украине. Но это должны быть сильные и качественные исполнители.
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У клуба есть бюджет на новых игроков, и наше руководство готово инвестировать средства. Планируем взять игроков из УПЛ, чтобы Карпаты могли бороться за задачи, которые стоят перед нами. Тренерский штаб и руководство клуба не отправились в отпуск. Мы работаем плодотворно, чтобы усилить команду и иметь шанс весной выйти в Премьер-лигу.
Почти у всех сильных игроков есть контракты с клубами. Если сейчас кого приглашать, то надо покупать. Не думаю, что свободные агенты могут оказаться хорошим усилением. Также мы общаемся и с легионерами, но они тоже не хотят ехать в Украину из-за войны. Мы работаем над тем, чтобы усилить состав. Есть определенные наработки, продолжаются серьезные разговоры с клубами УПЛ по аренде игроков.
Много игроков Карпаты не покинут. Конечно, кто-то должен уйти, ведь должна добавиться свежая кровь. Это неотъемлемая часть футбола. Такое происходит в каждой команде. Однако много футболистов не покинет команду. Мы доберем нескольких игроков, чтобы была здоровая конкуренция, и в такой конкуренции должен быть результат", – цитирует Тлумака официальный сайт Карпат.
Осеннюю часть Первой лиги львовяне завершили на втором месте Группы А. Перед началом второго этапа "зелено-белые" отстают от зоны прямого выхода в УПЛ на 10 очков. Отставание от зоны стыковых матчей куда меньше – всего 2 балла.
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