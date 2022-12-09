"Сейчас Карпаты активно работают на трансферном рынке. Мы должны собрать тех игроков, которых хотим. Есть такая идея, чтобы вернуть наших львовских ребят, разъехавшихся по Украине. Но это должны быть сильные и качественные исполнители.

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У клуба есть бюджет на новых игроков, и наше руководство готово инвестировать средства. Планируем взять игроков из УПЛ, чтобы Карпаты могли бороться за задачи, которые стоят перед нами. Тренерский штаб и руководство клуба не отправились в отпуск. Мы работаем плодотворно, чтобы усилить команду и иметь шанс весной выйти в Премьер-лигу.

Почти у всех сильных игроков есть контракты с клубами. Если сейчас кого приглашать, то надо покупать. Не думаю, что свободные агенты могут оказаться хорошим усилением. Также мы общаемся и с легионерами, но они тоже не хотят ехать в Украину из-за войны. Мы работаем над тем, чтобы усилить состав. Есть определенные наработки, продолжаются серьезные разговоры с клубами УПЛ по аренде игроков.

Много игроков Карпаты не покинут. Конечно, кто-то должен уйти, ведь должна добавиться свежая кровь. Это неотъемлемая часть футбола. Такое происходит в каждой команде. Однако много футболистов не покинет команду. Мы доберем нескольких игроков, чтобы была здоровая конкуренция, и в такой конкуренции должен быть результат", – цитирует Тлумака официальный сайт Карпат.

Осеннюю часть Первой лиги львовяне завершили на втором месте Группы А. Перед началом второго этапа "зелено-белые" отстают от зоны прямого выхода в УПЛ на 10 очков. Отставание от зоны стыковых матчей куда меньше – всего 2 балла.

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