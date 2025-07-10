Карпаты определилось с командами, с которыми сыграют во время межсезонной подготовки к следующему сезону.

Карпаты несколько дней назад отправились в Австрию. Во время сборов львовяне запланировали провести пять товарищеских матчей.

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Как сообщает официальный сайт Карпат, первым соперником команды Лупашко будет обладатель Кубка Австрии Вольфсберг. Встреча состоится 13 июля. Через четыре дня львовяне будут противостоять Дьору. Венгерский клуб будет выступать в Лиге конференций.

Также запланирован матч с Гертой, которая играет во Второй Бундеслиге. Карпаты проведут товарищескую встречу с Лестером, который сенсационно выигрывал АПЛ в сезоне 2015/16. Кроме того, должен состояться еще один матч, но пока львовяне ведут переговоры с потенциальным соперником.

В Украину Карпаты вернутся сразу после спарринга с Лестером и уже во Львове продолжат подготовку к первому матчу в УПЛ против Полесья.

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