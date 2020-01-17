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Карпаты объявили об уходе Понде

17 января 16:35 238 Читати українською
Карпаты объявили об уходе Понде
Кристиан Понде / ФК Карпаты

Львовский клуб объявил о прекращении сотрудничества с нападающим Кристианом Понде.

Стороны договорились о прекращении действия контракта по обоюдному согласию, информирует официальный сайт Карпат.

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В сентябре 2018 года Понде подписал контракт с "зелено-белыми" на 3 года. За время выступлений в Карпатах 24-летний воспитанник лиссабонского Спортинга сыграл 38 матчей и забил 9 голов. Летом 2019 года он заявлял о желании вернуться на родину.

Напомним, что Карпаты ушли на зимний перерыв в УПЛ на последнем месте турнирной таблицы. Клуб серьезно задолжал своим игрокам, поэтому они отказываются тренироваться в общей группе и занимаются индивидуально.

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Трансферы Трансферы чемпионата Украины Карпаты Карпаты Кристиан Понде Кристиан Понде
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