Карпаты объявили об уходе Пидкивки

Львовский клуб прекратил сотрудничество с голкипером Романом Пидкивкой, который является воспитанником "зелено-белых".

Об уходе 24-летнего футболиста сообщил официальный сайт Карпат. Контракт расторгнут по обоюдному согласию.

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Отметим, что Пидкивка дебютировал за Карпаты в сезоне 2013/14. За всю карьеру вратарь лишь раз покидал львовский клуб – в сезоне 2017/18 он на правах аренды выступал за киевский Арсенал. В первой части текущего розыгрыша УПЛ он сыграл 10 матчей.

Напомним, что вчера Карпаты объявили об уходе Александра Кучера, Алексея Ковтуна, Сергея Вакуленко и Назара Вербного, ставших свободными агентами. Также "зелено-белые" продали Алексея Гуцуляка в Десну.

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