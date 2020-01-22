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Карпаты объявили об уходе Пидкивки

15:53 29 Читати українською
Карпаты объявили об уходе Пидкивки
Роман Пидкивка / ФК Карпаты

Львовский клуб прекратил сотрудничество с голкипером Романом Пидкивкой, который является воспитанником "зелено-белых".

Об уходе 24-летнего футболиста сообщил официальный сайт Карпат. Контракт расторгнут по обоюдному согласию.

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Отметим, что Пидкивка дебютировал за Карпаты в сезоне 2013/14. За всю карьеру вратарь лишь раз покидал львовский клуб – в сезоне 2017/18 он на правах аренды выступал за киевский Арсенал. В первой части текущего розыгрыша УПЛ он сыграл 10 матчей.

Напомним, что вчера Карпаты объявили об уходе Александра Кучера, Алексея Ковтуна, Сергея Вакуленко и Назара Вербного, ставших свободными агентами. Также "зелено-белые" продали Алексея Гуцуляка в Десну.

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«Зелено-білі» за взаємної згоди з голкіпером Романом Підківкою @romapidkivka_official припинили дію контракту футболіста. ⠀ Вихованець «Карпат» дебютував у Прем'єр-лізі у 2013 році, загалом провівши в елітному дивізіоні за львівський клуб 57 матчів (82 пропущених м’ячі). ⠀ ФК «Карпати» висловлює подяку Роману за співпрацю і бажає успіхів у подальшій кар’єрі. ⠀ #fckl #новини_карпат

Публикация от FC Karpaty Lviv (@fckarpaty)

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