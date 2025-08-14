Карпаты на официальном сайте сообщили о подписании эквадорского защитника Диего Паласиоса на правах аренды.

Игрок присоединился из бразильского Коринтианса на правах аренды на сезон с опцией выкупа. Паласиос выступает на позиции левого защитника и был в заявке сборной Эквадора на ЧМ-2022.

Отметим, что Паласиос имеет опыт выступлений в Европе и США – играл за Виллем II, а также в американской МЛС за Лос-Анджелес. В начале 2024 года он присоединился к Коринтиансу. Среди достижений – победа в Кубке МЛС, финал Лиги чемпионов КОНКАКАФ, матч всех звезд МЛС, дважды попадал в символическую сборную Лиги чемпионов КОНКАКАФ и признавался лучшим игроком турнира.

