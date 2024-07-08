Карпаты на официальном сайте сообщили о трансфере Дениса Мирошниченко.

Карпаты подпишут бразильского легионера, поигравшего за Торино

Контракт рассчитан на 2 года, а Transfermarkt сообщает, что фланговый защитник обошелся "львам" в 500 тысяч евро.

Добавим, что Мирошниченко является воспитанником Кривбасса, успел поиграть за Карпаты (2013 – 2019), Александрию и СК Днепр-1. В прошлом сезоне Денис сыграл за днепрян 29 матчей, в которых отметился голом и 4 ассистами. Также Мирошниченко вызывался в сборную Украины, однако так и не дебютировал за национальную команду.

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