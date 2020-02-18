Карпаты объявили о подписании Танчика и Пасича

Львовские Карпаты сообщили о начале сотрудничества с сразу с двумя полузащитниками.

Карпаты на своем официальном сайте сообщили о подписании контракта с хавбеком Владимиром Танчиком. Соглашение рассчитано до конца текущего сезона. 28-летний футболист будет выступать за львовскую команду под 20 номером.

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Аналогичное соглашение с львовянами подписал полузащитник Геннадий Пасич, который будет защищать цвета Карпат под номером 41. Последние два сезона хавбек отыграл в составе Олимпика.

Отметим, что в УПЛ Танчик выступал за Олимпик и Севастополь. Также в его карьере были одесский Черноморец, польские Рух, Гурник и Стомиль.

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