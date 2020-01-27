Карпаты объявили о подписании первого зимнего новичка

Львовский клуб официально объявил о подписании контракта с грузинским защитником Андро Гиоргадзе.

Контракт с 23-летним футболистом рассчитан до окончания текущего сезона, информирует официальный сайт Карпат. Он будет выступать за "зелено-белых" под 30-м номером.

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Отметим, что Гиоргадзе уже имеет опыт выступлений в УПЛ – с 2017 по 2019 год он защищал цвета Ворсклы, за которую сыграл 18 матчей в элитном дивизионе чемпионата Украины. В первой части сезона защитник выступал за чешский Злин, в составе которого провел 3 матча.

К слову, Гиоргадзе уже несколько дней тренируется с львовянами на сборе в Турции.

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