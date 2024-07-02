Украинский полузащитник Орест Кузык продолжит карьеру в Карпатах, сообщает официальный сайт "львов".

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29-летний хавбек перешел в команду Мирона Маркевича в статусе свободного агента. Сроки и условия сделки не сообщаются, однако Transfermarkt заявляет о контракте до 30 июня 20205 года.

Напомним, Кузык – воспитанник Карпат. В июле 2010-го присоединился к структуре Динамо, выступая за команды U-17 и U-19 (отправлялся в аренду в Закарпатье). Также успел поиграть за каменскую Сталь, Десну, СК Днепр-1, Рух, греческую Янину и кипрский Пафос.

Последним его клубом был Черноморец, который он покинул накануне. В прошлом сезоне провел за "моряков" 30 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 голов и отдал 3 ассиста. Transfermarkt оценивает его в 500 тысяч евро.

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