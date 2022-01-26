Игорь Семенина официально присоединился к львовским Карпатам, сообщает Instagram "львов". Клуб не разглашает условия сотрудничества.

Карпаты договорились о переходе украинца из Европы, – СМИ

По информации Transfermarkt, хавбек стал игроком Карпат на правах свободного агента. Также выступать за "зелено-белых" будут Иван Цюпа и Андрей Маркович, сообщает официальный сайт клуба. Условия переходов тоже не разглашаются.

Добавим, что УЕФА угрожает клубу трансферным баном. Новым Карпатам приписывают правопреемство старых, исчезнувших с футбольной карты Украины в прошлом сезоне.

В настоящее время подопечные Андрея Тлумака лидируют в группе А Второй лиги. Преимущество над ближайшим преследователем составляет два зачетных балла.

"Чую фразу молодого Шевченка: "… этим бандеровцам проиграли": Карпати – гроза Динамо, арбітр – за Шахтар, бронзові 90-ті