Карпаты уступили МФК Металлург в 6-м туре чемпионской группы. Читайте отчет об игре на "Футбол 24".

Первая лига 2022/23, 6-й тур, группа повышения в классе

Карпаты – МФК Металлург – 0:1

Гол: Векляк, 60

Карпаты опустились на четвертую строчку, поскольку ранее ЛНЗ одержал победу и обогнал "львов" в турнирной таблице. Львовяне получили еще один удар, проиграв МФК Металлург – Векляк во втором тайме головой замкнул навес со штрафного. Этот гол стал единственным во встрече – Карпаты проиграли 0:1.

Первая лига: ЛНЗ обыграл Эпицентр, отложив выход Полесья в УПЛ – команде Калитвинцева помешал незабитый пенальти

Таким образом, "львы" опустились уже на пятую строчку – МФК Металлург тоже набрал 17 очков, обогнав львовский клуб по очным встречам и разнице мячей.

Полесье одержало вторую победу подряд и вернулось на вершину – через неделю житомиряне могут выйти в УПЛ