В субботу в 13-м туре Второй лиги состоялось три матча. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Вторая лига, 13-й тур, группа А

Оболонь-2 – Буковина – 0:1

Гол: Козлов, 14

Нива В – Карпаты Львов – 4:2

Голы: Загорулько, 7, 72, Калитов, 37, Браславский, 87 – Береза, 21, Сущак, 31

Чернигов – Карпаты Галич – 1:3

Голы: Мироненко, 45 – Семчук, 33, Худобяк (Халк), 87, 90+1

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Буковина открыла счет в поединке со второй командой Оболони уже в начале матча. Камиль Хучбаров подхватил сферу в центре поля, промчался с ней левым флангом в штрафную соперника и прострелил на Василия Палагнюка. Форвард черновицкого клуба неудачно обработал мяч и тот отскочил к Артему Козлову. Последний без раздумий разрядил пушку в угол ворот "пивоваров". Как оказалось потом, этот гол стал единственным в матче.

Победа позволила Буковине подняться на седьмую строчку турнирной таблицы и набрать пятнадцать очков, Оболонь-2 с десятью пунктами – девятая.

Настоящий триллер устроили откровенные аутсайдеры группы – винницкая Нива и львовские Карпаты. Уже на 7-й минуте хозяева вышли вперед: Артур Загорулько после навесной передачи с района углового головой переправил мяч мимо голкипера "львов" в дальний угол ворот. Еще до середины первого тайма Олег Береза ​​сумасшедшим ударом со штрафного закрутил мяч в ближнюю девятку. Через десять минут Назар Сущак фактически с того же места застал врасплох голкипера Нивы Ивана Карабина, мастерски забросив последнему мяч "за шиворот". Однако, хозяева не сдавались и под конец тайма прижали соперника к своим воротам. Несколько массированных атак подряд привели к угловому, который удачно головой завершил капитан Нивы Александр Калитов.

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После перерыва обе команды продолжили демонстрировать бескомпромиссный футбол. Винничане были немного острее, однако на пути их завершающих ударов постоянно вырастали защитники "зелено-белых". Однако, на 72-й минуте оборона "львов" не устояла: Загорулько нашел пасом Виктора Георгиева, тот ворвался в штрафную Сасса, отпасовал назад на свободного Артура и последний прицельно пробил в противоход голкиперу в дальний угол. Хозяева не остановились и продолжили нагнетать, что вылилось в еще один гол за три минут до конца матча Ярослав Браславский получил дальную передачу в штрафную и, оказавшись один на один с голкипером, увеличив преимущество своей команды до двух голов. Победа позволила Ниве набрать 9 очков и оторваться от львовян уже на пять пунктов. Подопечные Любомира Вовчука с 4 баллами остаются последними.

Карпаты галицкие возобновили сезон значительно успешнее. Первый тайм поединка с Черниговом завершился ничьей. Все шло к делению очков и во второй половине, однако нападающий гостей Игорь Худобяк по прозвищу Халк был против. На 87 минуте он запрессинговал голкипера соперников, который слишком долго возился с мячом. В дополнительное время форвард Карпат оформил дубль и окончательный счет – 1:3. Галичане продолжают преследование группы лидеров, а Чернигов лишь третий с конца.

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