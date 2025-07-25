Карпаты и Лестер сыграли товарищеский матч в рамках предсезонной подготовки (1:2). Итоговый счет и видеообзор поединка – на "Футбол 24".

Товарищеский матч

Карпаты – Лестер – 1:2

Голы: Карабин, 48 – Дака, 50 (пен.), 73

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Сегодня, 25 июля, Карпаты провели интересный контрольный матч против именитого соперника – Лестера. Английский клуб стал настоящей сенсацией в 2016 году, выиграв титул чемпиона английской Премьер-лиги. В новом сезоне "лисы" будут выступать в Чемпионшипе после вылета из элитного дивизиона, где заняли 18-е место.

Первый тайм спарринга завершился без голов, однако сразу после перерыва львовяне повели в счете – Карабин блестяще исполнил штрафной удар.

Но уже в следующей атаке англичане заработали пенальти, который уверенно реализовал Дака. На 73-й он оформил дубль.

Этот результат стал окончательным в спарринге. Сразу после поединка "зелено-белые" вернутся во Львов, где продолжат подготовку к новому сезону. Чемпионат для команды Владислава Лупашко начнется 3 августа матчем против Полесья.

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