Форвард из Бразилии, которого анонсировал Мирон Маркевич, все же не присоединится к Карпатам, сообщает Sport.ua.

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Игрок, чье имя так и не раскрывают, в последний момент отказался по семейным обстоятельствам. Поэтому, на контракте с Карпатами только два бразильца: Эдуардо Сантос и Игорь Невес. Однако скауты "зелено-белых" продолжают искать фактурного нападающего-легионера.

Интересно, что из-за желания подписать именно этого форварда из Бразилии Карпаты отказались подписывать Александра Гладкого на правах свободного агента.

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