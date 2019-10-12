toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
УКРАИНА - ЛИТВА СБОРНАЯ УКРАИНЫ ЕВРО-2020

Карпаты не смогли обыграть Жальгирис в товарищеской встрече, Десна уступила Антальяспору

19:56 63 Читати українською
Карпаты не смогли обыграть Жальгирис в товарищеской встрече, Десна уступила Антальяспору
Игроки Карпат / фото: ФК Карпаты

Украинские клубы заполняют паузу на международные матчи спаррингами.

Товарищеские матчи.

Антальяспор – Десна – 2:1

Голы: Озтюрк, 13, Озкан, 65, (пен.) – Хлёбас, 25

Карпаты – Жальгирис – 1:1

Голы: Дженнингс, 23 – Крушнаускас, 44

Десна в товарищеском матче уступила Антальяспору. В первом тайме команды обменялись голами, на забитый мяч Озтюрка результативно ответил Хльобас. Но во втором тайме Озкан ударом с пенальти принес победу туркам.

Абу Ханна травмировался в спарринге и выбыл неопределенный срок

В другом матче Карпаты не смогли удержать победу над Жальгирисом. Счет открыл Дженнингс на 23 минуте, но Крушнаускас сравнял положение еще до перерыва.

blog_ava
Украина – Литва: мы одной ногой на Евро-2020, Малиновский – космос, Соболь использовал шанс, а Ярмоленко сейчас чужой
04:49
4965
Теги
Антальяспор Антальяспор Десна Десна Товарищеские матчи Карпаты Карпаты Жальгирис Жальгирис Мир
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
16
мин
Италия
21:45
Греция
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук