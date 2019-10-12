Карпаты не смогли обыграть Жальгирис в товарищеской встрече, Десна уступила Антальяспору

Украинские клубы заполняют паузу на международные матчи спаррингами.

Товарищеские матчи.

Антальяспор – Десна – 2:1

Голы: Озтюрк, 13, Озкан, 65, (пен.) – Хлёбас, 25

Карпаты – Жальгирис – 1:1

Голы: Дженнингс, 23 – Крушнаускас, 44

Десна в товарищеском матче уступила Антальяспору. В первом тайме команды обменялись голами, на забитый мяч Озтюрка результативно ответил Хльобас. Но во втором тайме Озкан ударом с пенальти принес победу туркам.

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В другом матче Карпаты не смогли удержать победу над Жальгирисом. Счет открыл Дженнингс на 23 минуте, но Крушнаускас сравнял положение еще до перерыва.