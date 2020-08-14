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Карпаты не подавали заявку на участие в чемпионате Украины, – СМИ

21:00 - Читати українською
Карпаты не подавали заявку на участие в чемпионате Украины, – СМИ
Карпаты / ФК Карпаты

Политика львовского клуба остается непонятной для болельщиков "львов", зато все призеры Первой лиги успешно преодолели последнюю ступень для попадания в УПЛ.

Львовские Карпаты проигнорировали возможность аттестоваться для участия в Первой или Второй лиге, сообщает издание Tribuna.

Место Карпат в следующем сезоне определится 21 августа – Первая и Вторая лиги утвердят формат и состав участников

Зато новички украинской Премьер-лиги – Минай, Рух и Ингулец – успешно это сделали и получили полноценное право выступать в высшем дивизионе украинского футбола,

Среди других прошли аттестацию для участия во Второй лиге и ряд любительских клубов. В частности, в новом сезоне сыграют: Металл (Харьков), Карпаты (Галич, Ивано-Франковская обл.), Яруд (Мариуполь), Эпицентр (Дунаевцы, Хмельницкая обл.), Рубикон (Киев), Победа (Днепр), Днепр (Черкассы) и Чернигов (Чернигов).

Аттестация на следующий сезон завершена.

Минай выиграл Первую лигу и поднялся в УПЛ, Ингулец выхватил вторую путевку, Рух – также почти в элите, Волынь пролетела

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Ингулец Ингулец Рух Рух Минай Минай Яруд Металл Карпаты Карпаты Аттестация клубов УПЛ УПЛ
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