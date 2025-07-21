Карпаты не отдали победу участнику ЛЧ – Краснопир спас львовян на последних минутах спарринга
Карпаты провели товарищеский матч против Аль-Шарджи (1:1). Счет и обзор игры на "Футбол 24".
Товарищеский матч
Карпаты – Аль-Шарджа – 1:1
Голы: Краснопир, 88 – Луан Перейра, 64
Украинский голкипер официально перешел в клуб Ла Лиги, выступающий в ЛЧ
Первый тайм прошел без забитых мячей. Однако львовяне уступали в счете уже на 64-й минуте после точного удара Луана Перейры.
На 88-й минуте результативной оказалась атака Карпат, которую завершил Краснопир. Этот гол позволил украинской команде избежать поражения и завершить контрольную встречу с довольно сильным соперником на равных – 1:1.
Добавим, что Аль-Шарджа завершил прошлый сезон на втором месте чемпионата ОАЭ и будет выступать в Лиге чемпионов АФК.
амрун банили в ЛЧ из-за договорняка, 0:10 от Бенфики, тренер ассистировал легенде Серии А – момент истины для Динамо