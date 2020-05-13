Карпаты не имеют возможности протестировать игроков на коронавирус

Исполнительный директор Карпат Ростислав Ящишин признался о трудном финансовом положении львовской команды.

"Тестирование проводить мы не готовы – на это нет средств. Ставил этот вопрос во время онлайн-заседания Олегу Протасову, но никакой конкретики нет.

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Кроме того, во Львовской области еще не ослабили карантин (ослабление планируется с 15 мая – прим.), поэтому команда не может вернуться к полноценному тренировочному процессу", – цитирует Ящишин Tribuna.

Напомним, после 23-х туров УПЛ Карпаты находятся на последней строчке турнирной таблицы.

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