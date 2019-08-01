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Карпаты назвали нового генерального спонсора клуба

19:16 103 Читати українською
Карпаты назвали нового генерального спонсора клуба
Карпаты назвали нового генерального спонсора клуба

Львовские Карпаты нашли нового партнера.

Львовский клуб заключил партнерское соглашение с почтовым оператором Justin, сообщает официальный сайт Карпат. Название нового генерального спонсора будет расположено на футболках ФК Карпаты, а именно, над фамилией игроков. Срок и детали контракта не разглашаются.

Шахтер сменил титульного спонсора впервые за 13 лет

Напомним, в первом туре УПЛ львовская команда играла против киевского Динамо в домашних стенах. Подопечные Чижевского уступили со счетом 0:2. Во втором туре "зеленые львы" поедут в гости к Шахтеру.

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