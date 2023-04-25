Львовский клуб опубликовал фото со спарринга против Мариуполя. Родной город азовцев разрушен дотла, пока оккупирован, а сам клуб не имел никакой возможности заявиться на сезон.

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"19.02.2022 – Карпаты и Мариуполь проводят спарринг на сборах в Турции. Через 5 дней началось полномасштабное вторжение, а для азовцев этот матч пока является последним из сыгранных. Верим, что снова сойдемся на футбольном поле с Мариуполем", – написала пресс-служба "львов".

Заметим, что тогда Мариуполь выиграл со счетом 2:1. Сейчас Карпаты идут в чемпионской группе Первой лиги и претендуют на повышение в элиту. Азовцы совсем без команды тоже не остались. Яруд переименовали в ФСК Мариуполь, пытающийся сохранить прописку в Первой лиге.

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