Львовские Карпаты заявили о проведении матча Второй лиги против Чайки без болельщиков и призвали игнорировать поединок Руха против Динамо.

"9 октября Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС оставила в силе оранжевую зону карантина для Львова. Это означает, что на этой неделе в нашем городе разрешено проводить матчи только в присутствии 220 человек в чаше стадиона. Соответственно, матч Карпаты – Чайка, который состоится 18 октября в 14:00, пройдет без болельщиков.

Вторая лига: Карпаты проиграли третий раз подряд, дубль Волыни минимально уступил Рубикону

Сразу отвечаем на вопрос – почему Карпаты проводят матч без зрителей, а Рух по состоянию на обед понедельника продолжает продавать билеты на игру, которая состоится на день раньше нашей. Карпаты руководствуются законом.

В постановлении №641 Министерства здравоохранения четко сказано, что допускать болельщиков на трибуны в ограниченном количестве возможно только при условии зеленой или желтой зоны карантина. Комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС, УАФ, УПЛ и ПФЛ – все инстанции подтвердили нам эти условия.

И это логично. Когда Украина едва ли не каждый день бьет рекорды по количеству инфицированных COVID-19 и уже вошла в десятку стран с наибольшим количеством новых случаев, наш клуб не может призвать болельщиков рисковать здоровьем и жизнью и подвергать опасности других.

"Смерть Карпат была вопросом времени": Болотников – о шансах сохранить клуб и вариантах объединения с другими командами

На каких основаниях Рух собирается проводить матч со зрителями – нам неизвестно. Похоже, кое-кто считает себя выше закона, плюет на человеческие жизни, прикрывается статусом депутата горсовета, пользуется отсутствием неотвратимости наказания, и не может побороть свое тщеславие.

Карпаты призывают львовян соблюдать правила карантина и не удовлетворять эго отдельных лиц. Также мы обращаемся к УАФ, УПЛ, Комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС и правоохранительных органов – вы должны обеспечивать порядок в стране и футболе, а эта ситуация еще раз доказывает всем, что некоторые лица и клубы у нас привилегированные", – говорится в официальном заявлении Карпат в Facebook.

"Белькевич із будь-якої позиції влучав у дев'ятку": вихованець Динамо відмовив Спортінгу і потрапив у грецьку пастку