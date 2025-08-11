Карпаты арендуют до конца сезона левого защитника Диего Паласиоса из бразильского Коринтианс, сообщает ТаТоТаке.

26-летний эквадорец был участником ЧМ-2022 в Катаре. Ранее он также принимал участие в молодежном чемпионате мира 2019 года, где сборная Украины стала чемпионом.

Паласиос имеет опыт выступлений в Европе и США – играл за Виллем II, а также в американской МЛС за Лос-Анджелес. В начале 2024 года он присоединился к Коринтиансу.

В нынешнем сезоне Диего успел провести три поединка за первую команду бразильского клуба.

