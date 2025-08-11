Карпаты нацелились на участника ЧМ-2022 – источник раскрыл подробности подписания
Карпаты продолжают усиливать свой состав накануне активной фазы сезона.
Карпаты арендуют до конца сезона левого защитника Диего Паласиоса из бразильского Коринтианс, сообщает ТаТоТаке.
"Я верил, что Карпаты могут победить": Лупашко назвал, чего не хватило команде для победы над Шахтером
26-летний эквадорец был участником ЧМ-2022 в Катаре. Ранее он также принимал участие в молодежном чемпионате мира 2019 года, где сборная Украины стала чемпионом.
Паласиос имеет опыт выступлений в Европе и США – играл за Виллем II, а также в американской МЛС за Лос-Анджелес. В начале 2024 года он присоединился к Коринтиансу.
В нынешнем сезоне Диего успел провести три поединка за первую команду бразильского клуба.
Карпаты расписали ничью с Шахтером в грандиозном матче с 6 голами – "львы" снова огорчили Турана в компенсированное время