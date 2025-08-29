Львовяне катастрофически начали первый тайм, пропустив уже на 3-й минуте. Сторчоус выполнил банальную подачу с правого фланга на дальний край штрафной, однако Клищук вышел на перехват и не смог забрать мяч. Как следствие, Рогозинский замкнул в пустые ворота – 1:0! Кудривка вырвалась вперед.

Подопечные Владислава Лупашко сразу же перехватили контроль над игрой. Уже на 7-й минуте Краснопир добивал мяч с нескольких метров после подачи Витора и удачного отскока. Яшков парировал. На 11-й же Бабогло мог сравнять счет, пробив головой после углового, однако сфера пролетела над перекладиной.

Кудривка огрызнулась штрафным в исполнении Морозко. Мяч прошел в метре от девятки, а уже через несколько секунд Краснопир замыкал навес с правого фланга. Игорь опередил голкипера, но головой пробил по воробьям. В общем, в первой 25-минутке Карпаты выглядели активнее и острее.

А потом произошло удаление. Конечно же, скандальное. Легостав сбросил мяч за спину Бабоглу, а тот на развороте столкнулся с Рогозинским – тот как раз бежал к закидушке. Визуально показалось, что фолил футболист Кудривки, однако арбитры увидели в этом эпизоде фол последней надежды со стороны львовянина. Соответственно, Бабоглу показали прямую красную.

Оставшись в меньшинстве, Карпаты потеряли инициативу, однако и Кудривка создала немного. До 42-й минуты вспоминается только два кросса на дальнюю стойку – с левого и правого фланга. Оба замыкал Козак. Однажды он отправил мяч в руки Клищука, а в другом эпизоде удар оказался неточным.

На 43-й же Карпаты предприняли попытку самоликвидации. Педрозу при розыгрыше от ворот выполнил пас на Бруниньо, которого запрессинговали в штрафной. Сторчоус легко отобрал мяч у бразильца и спокойно пробил мимо Клищука – 2:0!

Галичане должны были размочить счет еще до перерыва. Краснопир на 1-й компенсированной прорвался по левому флангу и выкатил передачу в центр штрафной площадки. Туда прибежал опорник Альварес, вгатив в левый нижний угол – впрочем, сфера пронеслась рядом со стойкой. В конце концов, команды отправились отдыхать при комфортном и сенсационном преимуществе Кудривки.

Владислав Лупашко так зарядил своих футболистов в раздевалке, что те могли восстановить статус-кво в первые 20 минут второго тайма. Сократить отставание удалось уже через шесть. Шах выполнил подачу с левого фланга, а дальше произошел отскок – первым на нем был Альварес, который зарядил в касание. Яшков среагировать не успел. 2:1!

На 63-й же минуте Шах открылся под передачу Краснопира и пробил с левого края штрафной. Яшков выполнил сейв, переправив мяч в дальнюю штангу! Кудривка мгновенно огрызнулась своим моментом – Рогозинский обокрал Альвареса на левой половине штрафной, а Легостаев с отскока вколотил мимо правой стойки.

Карпаты отчаянно пытались избежать поражения, однако после стойки Шаха моментов уже не возникало. Исключением стал выстрел свежего Фаби – Яшков парировал перед собой, но защитники успели подчистить. И все. В основное время и в течение пяти компенсированных "львы" не обостряли.

Правда, в игру было много пауз, поэтому команды переиграли две "лишних" минуты. Именно их Карпатам и не хватало. На последних секундах центрбек Педрозу подхватил случайный отскок и заметил, что Яшков вышел из ворот – причем явно потерял их на мгновение. Бразилец избрал решение стрелять в касание метров с 30-ти. Точно под правую стойку. 2:2!

И вот теперь Виктор Копиевский дал финальный свисток. Карпаты в меньшинстве закамбечили с 0:2, но до сих пор идут без побед в чемпионате!

