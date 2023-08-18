Нива Бузова спаслась в поединке 4-го тура Первой лиги против Карпат. Читайте отчет об игре Карпаты – Нива Бузова на "Футбол 24".

Первая лига 2023/24, 4-й тур

Карпаты – Нива Бузова – 1:1

Голы: Игор Невес, 51 – Тименко, 90+1

В единственном пятничном поединке сошлись два лидера Первой лиги – Карпаты и Нива Бузова, которые одержали по 3 победы в 3 стартовых турах. Наверное поэтому первый тайм прошел достаточно ровно, а ни одна из команд не могла похвастаться преимуществом над соперником.

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А старт второй половины подарил нам гол. Классная комбинация Карпат на правом фланге, Пидлепенец из пределов штрафной пробил по воротам, а Игорь Невес подстроился и переправил мяч в сетку ворот. Игроки Нивы апеллировали к судье, но безрезультатно: защитник остался на газоне, чем оставил Невеса в игре.

"Львы" могли удвоить преимущество на 86 минуте, но Рябов не сумел пробить вратаря. Но довести игру до победы Карпатам не удалось. Дворовенко бросил аут в самую штрафную, Тименко головой переправил мяч в дальний угол, перебросив вратаря.

Таким образом, Карпаты и Нива Бузова набрали по 10 очков и разделяют лидерство в Первой лиге.

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