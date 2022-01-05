"Львы" серьезно подходят к развитию клуба. Это подтверждают огромные финансовые вложения.

Во время собрания участников общества "Футбольный клуб "Карпаты" было принято важное решение – увеличение уставного капитала до 150 миллионов гривен благодаря дополнительным взносам, сообщает пресс-служба львовян .

"УЕФА и ФИФА изучают, какие мы Карпаты": Тлумак готов к возможному трансферному бану львовскому клубу

Теперь уставный капитал общества вырос до 200 миллионов гривен. Его увеличение направлено на завершение строительства современного спортивно-тренировочного центра клуба и выполнение программы развития к 2025 году.

Напомним, что новые Карпаты лидируют в группе А Второй лиги. Преимущество над ближайшим преследователем составляет 2 зачетных балла.