"Карпаты готовы включиться в борьбу за таланта Ворсклы. По моей информации, еще до недавнего времени основным претендентом на 21-летнего Ивана Нестеренко считался израильский Маккаби из Хайфы.

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Однако львовский клуб может перехватить хавбека, перебив предложение. Сам Нестеренко продолжает подготовку в лагере Ворсклы и ждет, кто первым удовлетворит запросы его нынешнего клуба", – написал Бурбас в своем Telegram-канале.

Напомним, Нестеренко – воспитанник запорожского Металлурга. За Ворсклу выступает с февраля 2021 года. В прошлом году провел за "зелено-белых" 23 матча во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 1 астист. Его контракт с полтавчанами действует до 31 декабря 2027 года. Transfermarkt оценивает игрока в 400 тысяч евро.

К слову, ныне за Маккаби Хайфа выступает украинский голкипер Георгий Ермаков, а прошлый сезон в команде провел защитник Динамо Александр Сирота. Также в мае этого года легенда Динамо Олег Лужный подтвердил, что дал согласие возглавить израильскую команду, однако назначение так и не состоялось.

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