Карпаты могут претерпеть серьезные изменения на тренерском мостике.

Карпаты могут уволить главного тренера уже на ближайшей неделе, сообщает журналист Игорь Бурбас.

По информации источника, владелец львовского клуба Владимир Маткивский недоволен стартом сезона и дал Владиславу Лупашко две игры для исправления ситуации.

Первую из них команда не выиграла, сыграв дома вничью с СК Полтавой. Следующей проверкой станет кубковый матч в четверг против Буковины.

Напомним, что Карпаты пока остаются единственной командой УПЛ, которая еще не получала побед в сезоне.

