Карпаты взяли на просмотр аргентинского защитника Расинга Фабиана Санчеса. По информации TaToTake, 23-летний футболист также способен действовать на позиции левого полузащитника.

Вильяреал заплатил за украинца серьезные деньги – СМИ рассекретили сумму

Контракт Санчеса с клубом из Авельянеды действует до 31 декабря 2025 года, поэтому в случае успешного просмотра львовяне могут оформить трансфер за символическую компенсацию. По данным источника, Санчес уже успел сыграть за львовский клуб в товарищеском матче против Аль-Шарджи (1:1). Окончательное решение относительно трансфера игрока в Карпаты примут в ближайшее время.

Напомним, в составе Расинга Санчес провел 3 матча, является воспитанником клуба. Transfermarkt оценивает игрока в 175 тысяч евро.

"Футболку Обамеянга зберігаю досі": легенда Ворскли про 15 років у клубі, вбивство Бабаєва, слова Шеви і "Червону руту"