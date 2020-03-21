Карпаты могли подписать Соля за смешную сумму перед его трансфером в Динамо

Бывший вице-президент Карпат Олег Смалийчук рассказал, что львовяне были близки к подписанию испанского нападающего Франа Соля.

"Карпаты интересовались Франом Солем за год до того, как он перешел в Динамо. Друди и Наварро (бывший исполнительный директор и экс-наставник Карпат соответственно. – примечание) его знали, тренировали в Вильярреале.

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Вопрос тогда было в 200 тысяч. Друди вел тогда переговоры, Соль должен был приехать в Карпаты за 200 тысяч долларов. Соответственно, они пришли ко мне и говорят: "Иди говори к Петру Петровичу (Дыминскому. – прим.)". Отвечаю: "Я не пойду, не приму на себя ответственность за футболиста, которого не видел. Он, по-моему, в Сегунде ни одного мяча не забил". Через год смотрю – он в Динамо", – заявил Смалийчук в интервью ТаТоТаке.

Напомним, испанский форвард перебрался в Динамо зимой 2019. По неофициальной информации, киевляне заплатили Виллему ІІ за этот переход 3,5 млн евро. С тех пор Соль сыграл за "бело-синих" 18 матчей, в которых забил 3 гола.

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