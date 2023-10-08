Состоялись воскресные поединки 11-го тура Первой лиги, в которых, в частности, Карпаты одержали победу. Читайте отчет о матчах на "Футбол 24".

Первая лига 2023/24, 11-й тур

Группа A

Нива Бузова – Подолье – 2:1

Голы: Нехтий, 7, Кныш, 57, (пен.) – Доброхотов, 37, (пен.)

Нереализованный пенальти: Сергийчук, 20 (Нива Бузова)

Буковина – Карпаты – 0:1

Гол: Пидлепенец, 62

Группа Б

Полтава – Левый берег – 2:1

Голы: Стрельцов, 25, Шмигельский, 51 – Сухоручко, 16

Удаления: Опанасенко, 89 – Чернятинский, 67

Ингулец – Чернигов – 6:1

Голы: Кольцов, 20, Козак, 27, 60, Шершень, 56, Квасов, 84, Гаджук, 88 – Сердюк, 78

В группе А свои поединки провели лидеры – Нива Бузова и Карпаты. Сначала Нива минимально переиграла Подолье. Нехтий открыл счет в игре уже на 7-й минуте, а Сергийчук имел прекрасную возможность удвоить преимущество команды из Бузовой, но не реализовал пенальти. Подолье ответило голом Доброхотова с 11-метровой отметки, но судьбу игры решил пенальти Кныша на 57-й минуте.

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Карпаты же одолели Буковину. Первая половина прошла без голов, а в середине второй Пидлепенец вывел "зелено-белых" вперед. Не обошлось без курьеза: Евгений вошел в штрафную и пробил в ближний угол, а вратарь пропустил мяч под руками. Этот гол и решил судьбу встречи, поэтому Карпаты сохранили лидерство, набрав 29 очков, а Нива Бузова вторая с 22 пунктами.

В группе Б завершился лишь 1 матч из 2. Полтава дома в волевом стиле обыграла Левый берег. Сухоручко вывел гостей вперед на 16 минуте, но Стрельцов еще в первом тайме выровнял положение. Во второй половине Шмыгельский принес победу Полтаве. Доигрывали команды в составах 10 на 10 – Опанасенко и Чернятинский были удалены.

В последнем поединке игрового дня Ингулец уничтожил Чернигов. Кольцов и Козак в первом тайме вывели лидера группы Б вперед. На старте второго тайма Шершень сделал счет 3:0, а Козак оформил дубль. Чернигов отыграл один мяч, но под конец игры пропустил еще дважды.

Таким образом, Ингулец набрал 31 балл, увеличив отрыв от второго места. Полтава поднялась на третье место с 18 очками, обогнав Левый берег (17 пунктов). Чернигов с 9 баллами остался седьмым.

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